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Новогоднюю елку украли со двора дома в Уральске

Похитителя новогодней елки со двора дома задержали полицейские в Уральске, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Исчезновение елки попало на видеокамеру, расположенную во дворе. Участковые инспекторы задержали подозреваемого — 48-летнего мужчину.

По факту кражи новогоднего украшения начато досудебное расследование.