Новогоднюю елку украли со двора дома в Уральске

Исчезновение елки попало на видеокамеру, расположенную во дворе. Участковые инспекторы задержали подозреваемого — 48-летнего мужчину.
По факту кражи новогоднего украшения начато досудебное расследование.
Похитителя новогодней елки со двора дома задержали полицейские в Уральске, передает ИА El.kz.
Исчезновение елки попало на видеокамеру, расположенную во дворе. Участковые инспекторы задержали подозреваемого — 48-летнего мужчину.
По факту кражи новогоднего украшения начато досудебное расследование.