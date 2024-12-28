В Курганской области из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта

«28 декабря 2024 года в 07:30 (05:30 мск — прим. ТАСС) по причине неблагоприятных погодных явлений (ветер, низовая метель), что в свою очередь привело к образованию зимней скользкости, создающей реальную угрозу безопасности дорожного движения, введено временное ограничение для движения пассажирского транспорта на автомобильной дороге федерального значения Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (с 350-го по 443-й км) на территории Лебяжьевского округа, подъезд к г. Ишим (с 396-го по 479-й км) на территории Макушинского и Частоозерского округов», — говорится в сообщении.