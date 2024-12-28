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В Курганской области из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Проезд пассажирского транспорта на участках трассы в Курганской области временно ограничен из-за ветра и метели. Об этом сообщается в Telegram-канале отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.

Источник: Агентство «Москва»

«28 декабря 2024 года в 07:30 (05:30 мск — прим. ТАСС) по причине неблагоприятных погодных явлений (ветер, низовая метель), что в свою очередь привело к образованию зимней скользкости, создающей реальную угрозу безопасности дорожного движения, введено временное ограничение для движения пассажирского транспорта на автомобильной дороге федерального значения Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (с 350-го по 443-й км) на территории Лебяжьевского округа, подъезд к г. Ишим (с 396-го по 479-й км) на территории Макушинского и Частоозерского округов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подрядные организации ведут работы по устранению зимней скользкости. О времени снятия ограничений сообщат дополнительно.