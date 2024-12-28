В Омске пожарные спасли женщину с инвалидностью

В пятницу, 27 декабря, в Омске на Космическом проспекте произошёл пожар в пятиэтажке. Горела квартира на третьем этаже.
Самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них один ребёнок. А огнеборцы спасли женщину с ограниченными возможностями здоровья. Она пострадала и была передана медикам.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Тушили возгорание одиннадцать сотрудников ведомства, были задействованы две единицы техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической розетки.
Ранее мы писали о пожаре в селе Привольное Азовского района. Там из-за гирлянды сгорел частный дом.