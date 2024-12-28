Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинского майора лишили звания за самовольный отпуск при выполнении боевой задачи

В Челябинской области майора лишили звания за самовольный отпуск при выполнении боевой задачи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Военным судом действия офицера были квалифицированы по части 3.1 статьи 337 УК РФ.

«С учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств назначено наказание в виде реального лишения свободы с лишением воинского звания на основании статьи 48 УК РФ», — прокомментировали в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Ближайшие два года разжалованный должен провести в колонии общего режима.

Военнослужащий «в период выполнения подразделением боевой задачи, не получив разрешения командования на очередной отпуск, 4 августа 2024 года самовольно оставил место службы в Донецкой Народной Республике», 20 дней отдыхал с семьей в Краснодарском крае, после чего вернулся в воинскую часть.

Приговор не вступил в законную силу.