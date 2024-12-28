Челябинского майора лишили звания за самовольный отпуск при выполнении боевой задачи

Военнослужащий «в период выполнения подразделением боевой задачи, не получив разрешения командования на очередной отпуск, 4 августа 2024 года самовольно оставил место службы в Донецкой Народной Республике», 20 дней отдыхал с семьей в Краснодарском крае, после чего вернулся в воинскую часть.