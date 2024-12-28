Челябинского майора лишили звания за самовольный отпуск при выполнении боевой задачи

Военным судом действия офицера были квалифицированы по части 3.1 статьи 337 УК РФ.
«С учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств назначено наказание в виде реального лишения свободы с лишением воинского звания на основании статьи 48 УК РФ», — прокомментировали в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
Ближайшие два года разжалованный должен провести в колонии общего режима.
Военнослужащий «в период выполнения подразделением боевой задачи, не получив разрешения командования на очередной отпуск, 4 августа 2024 года самовольно оставил место службы в Донецкой Народной Республике», 20 дней отдыхал с семьей в Краснодарском крае, после чего вернулся в воинскую часть.
Приговор не вступил в законную силу.