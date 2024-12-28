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В Новосибирской области зафиксирован бруцеллёз у овец

В Новосибирской области в ноябре 2024 года было зафиксировано заболевание бруцеллёз у овец в Усть-Тарском районе.

Источник: РИА "Новости"

Это опасное инфекционное заболевание представляет угрозу как для животных, так и для человека. Главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Кузлякин сообщил об этом в интервью газете «Знамя труда».

По данным инспектора, среди заболевших оказались 48 овец и 10 голов крупного рогатого скота. Исследования начались после поступления жалоб от жителей деревни Богословки на случаи абортов у овец, что является одним из первых признаков бруцеллеза.

После установления диагноза специалисты инициировали массовое обследование животных в нескольких деревнях района. В течение 2024 года было проведено более 24 тысяч исследований среди овец, лошадей и крупного рогатого скота.

Сергей Кузлякин отметил, что причиной возникновения инфекции могли стать животные, завезённые из-за границы района, о чём он также упомянул в беседе с изданием.

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