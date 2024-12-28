В Новосибирске устранили дефекты на теплосетях

С начала отопительного сезона прокуратура Новосибирска возбудила десять дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Наряду с Новосибирском, для которого это стало прецедентом, в регионе паспорт готовности к отопительному сезону не получили рабочий поселок Линево, города Искитим и Бердск.