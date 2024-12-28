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В Новосибирске устранили дефекты на теплосетях

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты устранили дефекты на теплосетях, из-за которых накануне в мороз под отключение теплоснабжения попали 84 дома в Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

Источник: AP 2024

«Работы на теплосетях по улицам Зорге и Владимировской были завершены своевременно. В настоящее время управляющие компании проводят подключение домов», — сообщили в СГК.

С начала отопительного сезона прокуратура Новосибирска возбудила десять дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Наряду с Новосибирском, для которого это стало прецедентом, в регионе паспорт готовности к отопительному сезону не получили рабочий поселок Линево, города Искитим и Бердск.

Заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов получил от прокурора региона предостережение из-за проблем с прохождением отопительного сезона. В частности, прокурор Александр Бучман указал на неэффективность мероприятий по обеспечению готовности к холодам.

ЖКХ