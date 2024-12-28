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В Ульяновской области в ДТП погибли два человека

УЛЬЯНОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Авария, произошедшая на автодороге Алексеевское — Высокий Колок в Ульяновской области, привела к гибели двух человек, пятеро пострадали. В числе погибших и пострадавших есть дети, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Mercedes-Benz ML 350, не справившись с управлением, выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с машиной АФ 77ZZ11−02, после чего съехал в кювет.

«В результате ДТП пострадало семь человек из автомашины Mercedes-Benz: пассажиры 2021 и 1992 годов рождения скончались на месте ДТП до приезда медиков, еще троих госпитализировали в медицинское учреждение (2012, 2018, 2014 годов рождения). После оказания медпомощи отпущены домой водитель Mercedes-Benz и еще один пассажир авто, 2019 года рождения», — проинформировали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.