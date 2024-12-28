В Ульяновской области в ДТП погибли два человека

«В результате ДТП пострадало семь человек из автомашины Mercedes-Benz: пассажиры 2021 и 1992 годов рождения скончались на месте ДТП до приезда медиков, еще троих госпитализировали в медицинское учреждение (2012, 2018, 2014 годов рождения). После оказания медпомощи отпущены домой водитель Mercedes-Benz и еще один пассажир авто, 2019 года рождения», — проинформировали в ведомстве.