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Массовая авария произошла на трассе в Приморье

Всего за сутки в крае зарегистрировано 56 ДТП.

Нарушение дистанции обернулось ДТП в Спасском районе на 526 км автодороги А-370 «Уссури». Три транспортных средства получили механические повреждения, один человек пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как выяснилось, 47-летний нарушитель за рулем Nissan Atlas направлялся из Хабаровска в сторону Владивостока, когда не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущихся транспортных средств и совершил столкновение с автомобилями Toyota Aqua и Nissan Vanette. В результате происшествия пострадал 40-летний водитель Toyota Aqua.

Водительский стаж виновника ДТП составляет 28 лет. Ранее в этом году он в поле зрения правоохранителей за нарушение ПДД не попадался. Полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований.

По данным Госавтоинспекции, всего за прошедшие сутки в Приморье произошло 56 ДТП, в результате которых пострадали 4 человека.

Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось о самых частых нарушениях ПДД за 2024 год.