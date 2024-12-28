Массовая авария произошла на трассе в Приморье

Как выяснилось, 47-летний нарушитель за рулем Nissan Atlas направлялся из Хабаровска в сторону Владивостока, когда не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущихся транспортных средств и совершил столкновение с автомобилями Toyota Aqua и Nissan Vanette. В результате происшествия пострадал 40-летний водитель Toyota Aqua.