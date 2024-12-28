Во Владивостоке разыскивают 36-летнего мужчину со шрамами на лице

Во Владивостоке разыскивают пропавшего Максима Пархоменко. Как сообщили «Комсомольской правде — Дальний Восток» в ПРОО «ПримПоиск», 36-летний мужчина ушел из дома № 57 по улице Нейбута 22 декабря 2024 года около 14:00 часов и до сих пор не вернулся.