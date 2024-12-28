Во Владивостоке разыскивают 36-летнего мужчину со шрамами на лице

Во Владивостоке разыскивают пропавшего Максима Пархоменко. Как сообщили «Комсомольской правде — Дальний Восток» в ПРОО «ПримПоиск», 36-летний мужчина ушел из дома № 57 по улице Нейбута 22 декабря 2024 года около 14:00 часов и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост около 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, короткие, глаза карие.
Был одет: куртка и форма цвета хаки, берцы.
Особые приметы: имеет шрамы — на подбородке с левой стороны, на лбу. Кроме того, у мужчины травмирована левая рука.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону: