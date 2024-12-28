Пробка на ЕКАД образовалась из-за столкновения четырех автомобилей

В Екатеринбурге днем 27 декабря произошла массовая авария на 77 километре кольцевой автодороги, которая спровоцировала затор. Инцидент случился в Чкаловском районе.
— По предварительной информации, на данном участке произошло столкновение четырех транспортных средств, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Свердловской области. — В результате ДТП люди не пострадали.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить обстоятельства случившейся аварии. В Госавтоинспекции напомнили водителям, что необходимо сохранять осторожность за рулем и выбирать скорость движения, соответствующую дорожным условиям.