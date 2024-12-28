Житель Перми избил отца топорищем и угрожал убийством из-за доли в квартире

Житель Перми избил своего отца топорищем и угрожал ему убийством из-за раздела квартиры, сообщает краевое ГУФССП. Конфликт между двумя родственниками произошёл из-за доли в квартире. Во время раздела недвижимости отец предлагал своему сыну выкупить долю, но молодой мужчина не соглашался сделать это по предложенной цене. В один момент пермяки собрались вместе на даче и вновь начали спорить из-за квартиры. В процессе ссоры между ними началась драка.
Сын взял в руки топорище и начал бить отца, параллельно угрожая расправой. Пожилой мужчина поверил в угрозы своего ребёнка и обратился в полицию. Правоохранители возбудили в отношении пермяка уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством». В суде пострадавший рассказал, что получил физические и душевные страдания. Молодого мужчину обязали выплатить отцу 30 тысяч рублей.
Деньги пожилому пермяку удалось взыскать только после вмешательства судебных приставов Кировского района Перми, которые наложили на мужчину также исполнительский сбор. После этого отец сообщил сотрудникам ФССП, что деньги были получены.