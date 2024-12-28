Житель Перми избил отца топорищем и угрожал убийством из-за доли в квартире

Житель Перми избил своего отца топорищем и угрожал ему убийством из-за раздела квартиры, сообщает краевое ГУФССП. Конфликт между двумя родственниками произошёл из-за доли в квартире. Во время раздела недвижимости отец предлагал своему сыну выкупить долю, но молодой мужчина не соглашался сделать это по предложенной цене. В один момент пермяки собрались вместе на даче и вновь начали спорить из-за квартиры. В процессе ссоры между ними началась драка.