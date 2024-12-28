В Нижнекамске спасли мужчину после 10 остановок сердца

«Мы сразу же начали реанимационные мероприятия. Сердце “завели”, уложили пациента на носилки, только вышли в подъезд, сердце вновь остановилось. Прямо в подъезде мы снова начали его реанимировать, применяли непрямой массаж сердца и дефибриллятор. Как только стабилизировали состояние, положили мужчину в карету скорой, поехали. Но дорога оказалась с препятствиями, пока ехали, несколько раз останавливались, потому что останавливалось сердце», — рассказал фельдшер Раиль Ахметов.