Три фуры и леговушка разбились в массовом ДТП на трассе Р-22 «Каспий»

Серьезное ДТП случилось на трассе Р-22 «Каспий» накануне вечером, 27 декабря, в 19.40. В Новоаннинском районе Волгоградской области столкнулись сразу четыре автомобиля, из них три — это грузовики. Легковой автомобиль просто расплющило в столкновении с фурами, большегрузы с перевернутыми кабинами оказались в кювете. Все участники массовой аварии получили серьезные повреждения, и просто чудо, что никто не погиб. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, в ДТП пострадали двое.
— В результате ДТП водители автомобилей Hyundai и «Вольво» доставлены в медицинскую организацию, — прокомментировали в региональном главке МВД.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет следственная группа, которая до ночи находилась на месте аварии. Движение на трассе ночью было сильно затруднено.