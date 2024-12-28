Три фуры и леговушка разбились в массовом ДТП на трассе Р-22 «Каспий»

Серьезное ДТП случилось на трассе Р-22 «Каспий» накануне вечером, 27 декабря, в 19.40. В Новоаннинском районе Волгоградской области столкнулись сразу четыре автомобиля, из них три — это грузовики. Легковой автомобиль просто расплющило в столкновении с фурами, большегрузы с перевернутыми кабинами оказались в кювете. Все участники массовой аварии получили серьезные повреждения, и просто чудо, что никто не погиб. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, в ДТП пострадали двое.