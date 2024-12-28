В Златоусте завели дело после смерти школьника под колесами ЗИЛа

Следователи Златоуста возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика ЗИЛ, который насмерть сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Смертельный наезд произошел 27 декабря в поселке Айский. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель нарушил правила и пытался проехать на красный свет. От полученных травм подросток скончался в больнице.
«Следователями отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ “Нарушение лицом, управляющем автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”», — сообщили в областном полицейском главке.