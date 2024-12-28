Российская туристка пострадала во время поездки на мопеде в Таиланде

SHOT рассказывает страшную историю, которая произошла с семейной парой из Нижнего Новгорода на «райском» острове Пхукет. Евгений и Светлана Хоревы прилетели в Таиланд 21 декабря вместе с родственниками на отдых. Семейная пара на следующий день арендовала мопед и поехала осматривать местные достопримечательности (отметим, что у них были международные права, оба были в шлемах и, разумеется, передвигались в трезвом состоянии). На обратном пути из проезжающего грузовика вылетел металлический трёхметровый швеллер, который снёс Светлану с байка и прошил ей насквозь ногу. Железка задела и Евгения по касательной — у него открытый перелом пальцев правой руки. Истекающая кровью девушка лежала на асфальте, а её муж прижимал здоровой рукой ногу около бедра, чтобы уменьшить кровопотерю, рассказал нам Евгений Хорев.