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Российская туристка пострадала во время поездки на мопеде в Таиланде

Железная балка пробила российскую туристку насквозь во время поездки на мопеде в Таиланде. Девушка чудом выжила и сейчас находится в тяжёлом состоянии на больничной койке.

А страховая заявила, что лимит на медицинские манипуляции исчерпан.

SHOT рассказывает страшную историю, которая произошла с семейной парой из Нижнего Новгорода на «райском» острове Пхукет. Евгений и Светлана Хоревы прилетели в Таиланд 21 декабря вместе с родственниками на отдых. Семейная пара на следующий день арендовала мопед и поехала осматривать местные достопримечательности (отметим, что у них были международные права, оба были в шлемах и, разумеется, передвигались в трезвом состоянии). На обратном пути из проезжающего грузовика вылетел металлический трёхметровый швеллер, который снёс Светлану с байка и прошил ей насквозь ногу. Железка задела и Евгения по касательной — у него открытый перелом пальцев правой руки. Истекающая кровью девушка лежала на асфальте, а её муж прижимал здоровой рукой ногу около бедра, чтобы уменьшить кровопотерю, рассказал нам Евгений Хорев.

Девушку экстренно доставили в больницу, но там начали выяснять, есть ли у Хоревых страховка, и стали требовать дополнительные деньги. Мужчина собрал необходимую сумму и разобрался с документами. И только тогда врачи приступили к своей работе. Сейчас Светлане уже провели ряд операций, но выделенные деньги на страховку закончились и пара должна больнице ₽1,3 миллиона.