Невыносимая жестокость: мать избила четырехлетнюю дочь, которая попала в больницу с тяжелыми травмами

Что произошло?
23 декабря маленькая девочка была доставлена в больницу с многочисленными травмами. Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, тяжелую степень ушиба головного мозга и другие серьезные повреждения в области головы.
По данным предварительного расследования, 47-летняя мать жестоко избила свою дочь, нанеся ей тяжелые телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело
27 декабря в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 7 статьи 126−1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за семейно-бытовое насилие. Наказание по этой статье варьируется от семи до десяти лет лишения свободы.
Что происходит сейчас?
Ведутся следственные действия. Установление всех обстоятельств этого дела станет ключевым для определения дальнейшей судьбы женщины. Однако никакое наказание не сможет искупить нанесенного ребенку вреда, как физического, так и психологического.
Этот случай — жестокое напоминание о том, что насилие в семье остается острой социальной проблемой. Такие истории показывают, насколько важно своевременно вмешиваться в ситуации, где дети подвергаются опасности. Общество, соседи, педагоги и медики должны проявлять бдительность. Если вы подозреваете, что ребенок страдает от насилия, не оставайтесь равнодушными. Каждый сигнал может спасти жизнь.