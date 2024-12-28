Невыносимая жестокость: мать избила четырехлетнюю дочь, которая попала в больницу с тяжелыми травмами

Этот случай — жестокое напоминание о том, что насилие в семье остается острой социальной проблемой. Такие истории показывают, насколько важно своевременно вмешиваться в ситуации, где дети подвергаются опасности. Общество, соседи, педагоги и медики должны проявлять бдительность. Если вы подозреваете, что ребенок страдает от насилия, не оставайтесь равнодушными. Каждый сигнал может спасти жизнь.