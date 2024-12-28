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Под колесами легковушки пострадал 40-летний пешеход в Ростове

В донской столице водитель сбил пешехода 1984 года рождения, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области. ДТП произошло вечером 26 декабря на ул. Особенной.

Источник: Коммерсантъ

По предварительным данным, 23-летний водитель легковушки наехал на жителя Ростова на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.