Под колесами легковушки пострадал 40-летний пешеход в Ростове

По предварительным данным, 23-летний водитель легковушки наехал на жителя Ростова на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
В донской столице водитель сбил пешехода 1984 года рождения, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области. ДТП произошло вечером 26 декабря на ул. Особенной.
По предварительным данным, 23-летний водитель легковушки наехал на жителя Ростова на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.