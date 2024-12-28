В Новосибирске экс-руководителя госучреждения арестовали по делу о получении взятки

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Постановлением суда Сулиме избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.
Как отметили в следственном управлении СК РФ и региональной прокуратуре, в 2022 году за оказание содействия в согласовании по фиктивно завышенной стоимости насосного оборудования для станции водоподготовки в Татарске в рамках федерального проекта «Чистая вода» руководитель госучреждения получил взятку в размере 870 тыс. рублей от директора компании «Спецтрансстрой» Сергея Арапова через посредника.
Компания «Спецтрансстрой» — один из крупнейших подрядчиков региона в рамках нацпроекта «Чистая вода». Также компания в последние годы выигрывала контракты на крупные ремонты автодорог как в областном центре, так и в районах области, в том числе ремонт Октябрьского моста. Сроки работ по части контрактов были сорваны, в настоящее время продолжаются судебные разбирательства по искам заказчиков с многомиллионными исковыми требованиями. Арапова суд заключил под стражу в рамках уголовного дела о хищениях при исполнении государственного и муниципального контрактов.
Также фирма выступала подрядчиком строительства первой более чем за десять лет станции метро «Спортивная» в Новосибирске. 8 августа контракт с компанией был расторгнут в одностороннем порядке. В муниципалитете объяснили, что основная причина такого решения — срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию, а также длящееся более шести месяцев бездействие со стороны подрядной организации.