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В Новосибирске экс-руководителя госучреждения арестовали по делу о получении взятки

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении экс-директора ГКУ «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» Андрея Сулимы, обвиняемого в получении взятки. Его заключили под стражу на два месяца — по 25 февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Источник: AP 2024

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Постановлением суда Сулиме избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в следственном управлении СК РФ и региональной прокуратуре, в 2022 году за оказание содействия в согласовании по фиктивно завышенной стоимости насосного оборудования для станции водоподготовки в Татарске в рамках федерального проекта «Чистая вода» руководитель госучреждения получил взятку в размере 870 тыс. рублей от директора компании «Спецтрансстрой» Сергея Арапова через посредника.

Компания «Спецтрансстрой» — один из крупнейших подрядчиков региона в рамках нацпроекта «Чистая вода». Также компания в последние годы выигрывала контракты на крупные ремонты автодорог как в областном центре, так и в районах области, в том числе ремонт Октябрьского моста. Сроки работ по части контрактов были сорваны, в настоящее время продолжаются судебные разбирательства по искам заказчиков с многомиллионными исковыми требованиями. Арапова суд заключил под стражу в рамках уголовного дела о хищениях при исполнении государственного и муниципального контрактов.

Также фирма выступала подрядчиком строительства первой более чем за десять лет станции метро «Спортивная» в Новосибирске. 8 августа контракт с компанией был расторгнут в одностороннем порядке. В муниципалитете объяснили, что основная причина такого решения — срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию, а также длящееся более шести месяцев бездействие со стороны подрядной организации.

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