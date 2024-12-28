В Новосибирске экс-руководителя госучреждения арестовали по делу о получении взятки

Компания «Спецтрансстрой» — один из крупнейших подрядчиков региона в рамках нацпроекта «Чистая вода». Также компания в последние годы выигрывала контракты на крупные ремонты автодорог как в областном центре, так и в районах области, в том числе ремонт Октябрьского моста. Сроки работ по части контрактов были сорваны, в настоящее время продолжаются судебные разбирательства по искам заказчиков с многомиллионными исковыми требованиями. Арапова суд заключил под стражу в рамках уголовного дела о хищениях при исполнении государственного и муниципального контрактов.