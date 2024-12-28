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МЧС опровергло информацию о взрыве в Свердловской области

В МЧС заявили об отсутствии сообщений о взрыве в районе Свердловского Арамиля.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Информация о взрыве, якобы прогремевшем в Свердловской области вечером в пятницу, не поступала, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что вблизи города Арамиль прозвучал громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из домов «затряслись стекла».

«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации.