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Глава Кубани: летний курортный сезон 2025 года не сорвется из-за разлива мазута

Летний курортный сезон в Краснодарском крае в 2025 году не пострадает из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев LIFE.ru.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор подчеркнул, что уборка пляжей от мазута продолжается. На наиболее загрязненных участках работают спецтехника и специалисты. Важным аспектом является предотвращение повторных выбросов нефтепродуктов на берег. Для этого в акватории Черного моря установлены специальные заграждения.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию об отмене 90% бронирований номеров, отметив, что лишь 2% туристов отказались от отдыха на побережье, что считается нормальным уровнем.

После крушения нефтяных танкеров в Черном море бронирования туров в Анапу на лето 2025 года замедлились, рассказали «Ъ-Кубань» туроператоры, но аннуляций туров пока нет.

экология