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В Тверской области в частном доме нашли тела четырех детей

ТУЛА, 28 дек — РИА Новости. Сообщение об обнаружении четверых погибших детей в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа поступило в прокуратуру Тверской области, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении 4 погибших детей в частном доме СНТ Межурка Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы СУСК по Тверской области, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

«В настоящее время на место происшествия выехало руководство следственного управления Следственного комитета, а также следователи Калининского межрайонного следственного отдела и опытные криминалисты отдела криминалистики ведомства», — написала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы УМВД по региону, предварительно установлено, что семья, проживающая в доме, ранее не попадала в поле зрения полиции. Жалоб и обращений от соседей не поступало.

На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, уточняет ведомство в своем Telegram-канале.