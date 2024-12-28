В Тверской области в частном доме нашли тела четырех детей

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении 4 погибших детей в частном доме СНТ Межурка Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы СУСК по Тверской области, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
«В настоящее время на место происшествия выехало руководство следственного управления Следственного комитета, а также следователи Калининского межрайонного следственного отдела и опытные криминалисты отдела криминалистики ведомства», — написала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы УМВД по региону, предварительно установлено, что семья, проживающая в доме, ранее не попадала в поле зрения полиции. Жалоб и обращений от соседей не поступало.
На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, уточняет ведомство в своем Telegram-канале.