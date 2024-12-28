Свердловские пожарные за сутки потушили 15 возгораний

В Свердловской области за сутки 27 декабря сотрудники МЧС ликвидировали 15 пожаров. Четыре возгорания случились в жилом секторе. Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий.
— По причине нарушений правил эксплуатации печного отопления произошло 6% [один] пожаров. По причине неосторожного обращения с огнем произошло 13% [два] пожаров. 27% [четыре] пожаров приходится на короткие замыкания электропроводки. Причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели. Погибших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Так, два возгорания случились в Екатеринбурге. Одно ЧП произошло в заброшенном здании на улице Бакинских Комиссаров. На 20 квадратных метрах горел мусор. На место выезжали девять сотрудников МЧС на двух единицах техники. На улице Азина на 25 квадратных метрах горели четыре строительных вагончика. Огонь потушили за 20 минут.
В Сухом Логу из-за короткого замыкания сгорел автомобиль. Его удалось потушить за четыре минуты силами 18 специалистов на двух единицах техники.