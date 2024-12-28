Свердловские пожарные за сутки потушили 15 возгораний

Так, два возгорания случились в Екатеринбурге. Одно ЧП произошло в заброшенном здании на улице Бакинских Комиссаров. На 20 квадратных метрах горел мусор. На место выезжали девять сотрудников МЧС на двух единицах техники. На улице Азина на 25 квадратных метрах горели четыре строительных вагончика. Огонь потушили за 20 минут.