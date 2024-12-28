Суд арестовал девушку после обмана троих москвичей на 10 млн руб

Отмечается, что одному из потерпевших — 65-летнему жителю столицы — через мессенджер поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками государственных структур и силовых ведомств. Злоумышленники ввели доверчивого гражданина в заблуждение относительно сохранности его сбережений. Следуя указаниям аферистов, мужчина несколько раз передал разным курьерам деньгиа для зачисления на «безопасный счет». Лишь спустя время пенсионер осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общий материальный ущерб составил 84,6 млн.