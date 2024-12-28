Суд арестовал девушку после обмана троих москвичей на 10 млн руб

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали 20-летнюю уроженку Республики Хакасия. Девушка подозревается в участии в схеме обмана на крупные суммы денег как минимум троих москвичей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одному из потерпевших — 65-летнему жителю столицы — через мессенджер поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками государственных структур и силовых ведомств. Злоумышленники ввели доверчивого гражданина в заблуждение относительно сохранности его сбережений. Следуя указаниям аферистов, мужчина несколько раз передал разным курьерам деньгиа для зачисления на «безопасный счет». Лишь спустя время пенсионер осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общий материальный ущерб составил 84,6 млн.
По версии полиции, задержанная сыщиками на Шелепихинском шоссе посыльная забрала у обманутого пенсионера 5,6 млн руб. В ходе дальнейшей работы с фигуранткой полицейские установили ее причастность еще к двум эпизодам мошенничества. Так, злоумышленница забрала более 200 тыс. руб. у 19-летней жительницы столицы и 4 млн руб. у 51-летней москвички, введенных в заблуждение по аналогичной схеме. При этом последняя в общей сложности лишилась свыше 6 млн руб.
«Деньги, полученные от доверчивых граждан, пособница аферистов конвертировала в криптовалюту и переводила своим кураторам, оставляя себе в качестве вознаграждения 3% от каждой суммы. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также установление и задержание её сообщников и организаторов.