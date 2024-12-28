В Анапе заработала временная площадка для хранения загрязненного мазутом грунта

На площадке находится асфальтобетонное основание толщиной 15 см, это предотвратит попадание нефтепродуктов в почву. По периметру специалисты выполнили обваловку, чтобы дождь не смыл загрязненный мазутом грунт за пределы площадки. Также на ее территории смонтировали систему сбора ливневых вод в специальные баки, чтобы после дождей вода, которая прошла через грунт, не попала в почву. После сбора в баки ее отправят на специализированные предприятия для очистки и обеззараживания. Весь песок, смешанный с мазутом, который хранится здесь, будет укрыт брезентом, чтобы избежать испарения.