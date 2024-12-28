Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе сгорела машина автошколы

«Лада Веста» сгорела в уфимской Черниковке, передает МЧС Башкирии. Инцидент произошел сегодня утром на улице Конституции.

Источник: МЧС Башкирии

По данным ведомства, машина могла принадлежать одной из автошкол. Отмечается, что несмотря на оперативный приезд пожарных легковушка сильно пострадала. Сейчас выясняются все причины и подробности случившегося.

пожары
МЧС