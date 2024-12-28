В Уфе сгорела машина автошколы

По данным ведомства, машина могла принадлежать одной из автошкол. Отмечается, что несмотря на оперативный приезд пожарных легковушка сильно пострадала. Сейчас выясняются все причины и подробности случившегося.
«Лада Веста» сгорела в уфимской Черниковке, передает МЧС Башкирии. Инцидент произошел сегодня утром на улице Конституции.
По данным ведомства, машина могла принадлежать одной из автошкол. Отмечается, что несмотря на оперативный приезд пожарных легковушка сильно пострадала. Сейчас выясняются все причины и подробности случившегося.