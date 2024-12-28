Ресторан загорелся на проспекте Металлистов в Петербурге

Тревожное сообщение поступило в экстренные службы Петербурга утром 28 декабря. На том конце провода рассказали, что в доме 19/30 на проспекте Металлистов загорелся ресторан. На место направили спасателей. Им потребовалось всего около получаса, чтобы справиться с разбушевавшимся пламенем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.