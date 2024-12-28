Ресторан загорелся на проспекте Металлистов в Петербурге

Тревожное сообщение поступило в экстренные службы Петербурга утром 28 декабря. На том конце провода рассказали, что в доме 19/30 на проспекте Металлистов загорелся ресторан. На место направили спасателей. Им потребовалось всего около получаса, чтобы справиться с разбушевавшимся пламенем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Информация о пожаре поступила в 08:40. В административном здании в помещении ресторана происходило горение обстановки на площади 15 квадратных метров. В 09:09 возгорание было ликвидировано, — уточнили в пресс-службе.
К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. На месте работали четыре пожарных машины и 17 человек личного состава. Что стало причиной появления огня, предстоит выяснить специалистам.
Ранее «КП-Петербург» писала, что 10 человек эвакуировали из дома в Невском районе из-за пожара. Одному из местных жителей потребовалась помощь медиков.