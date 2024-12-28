На Урале водитель рейсового автобуса сбил пешехода

ДТП случилось на третьем километре трассы Брусянка — Светлое — Белокаменный. По предварительным данным, 69-летний водитель ПАЗ, житель Сухого Лога, сбил пешехода, который двигался по краю проезжей части. Он был в темной одежде и без светоотражающих элементов.
— В момент происшествия в автобусе находились пассажиры — работники одного из предприятий, которых водитель вез домой после смены из города Асбеста. Никто из пассажиров не пострадал, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
По словам водителя, пешеход неожиданно появился на дороге. Он попытался избежать столкновения, однако наезда миновать не удалось. Водитель имеет стаж вождения 25 лет.
На данный момент личность пешехода не установлена. Сейчас он находится в реанимационном отделении районной больницы. Проводится проверка по факту ДТП.