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В Красноярске девушка по наводке мошенников подожгла АЗС

К счастью, никто не пострадал.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярске поймали 22-летнюю девушку, которая подожгла АЗС. Как рассказали в полиции, на прошлой неделе нарушительнице позвонили мошенники и обманным путем убедили ее перевести последние сбережения.

Впрочем, позже преступники позвонили снова и сообщили, что деньги можно вернуть, только для этого девушке придется поджечь ближайшую АЗС. Тогда красноярка пришла к одной из станций на улице Попова и, снимая свои действия на мобильный, бросила в заправку несколько бутылок с горючей смесью.

К счастью, в результате никто не пострадал. Сотрудники быстро потушили огонь и смогли удержать красноярку до приезда полиции. По факту инцидента заведено уголовное дело, а сама поджигательница заключена под стражу.