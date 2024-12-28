В Красноярске девушка по наводке мошенников подожгла АЗС

Впрочем, позже преступники позвонили снова и сообщили, что деньги можно вернуть, только для этого девушке придется поджечь ближайшую АЗС. Тогда красноярка пришла к одной из станций на улице Попова и, снимая свои действия на мобильный, бросила в заправку несколько бутылок с горючей смесью.