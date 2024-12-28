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В Ростовской области поймали хулигана, устроившего фейерверк в магазине

После фейерверка в одном из ТЦ Шахт задержали 57-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области поймали 57-летнего мужчину, запустившего фейерверк в шахтинском магазине. Оказалось, хулиган действовал по указанию неизвестных мошенников, сообщили в полиции.

На необдуманный поступок по требованию подстрекателей пошел житель Новошахтинска. Он рассказал, что сначала ему якобы позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и убедил перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счет», а потом собеседник потребовал организовать поджог.

В итоге мужчина под видом клиента зашел в торговый зал, положил коробку с фейерверком, поджег ее и скрылся.

— Пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Возбуждено дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Сейчас решается о мере пресечения, — рассказали в направлении по связям со СМИ УМВД России по городу Шахты.

Также сотрудники полиции начали искать мошенников, похитивших деньги у задержанного.

Жителей Дона предупреждают: если вам звонят неизвестные и предлагают помощь с финансами или угрожают потерей средств, немедленно прекращайте общение. Лучше обратиться в финансовое учреждение лично или по официальному номеру телефона.

Если вам предложили устроить поджог или как-то по-другому нарушить закон, нужно сразу же обратиться в полицию.