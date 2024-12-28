В Ростовской области поймали хулигана, устроившего фейерверк в магазине

На необдуманный поступок по требованию подстрекателей пошел житель Новошахтинска. Он рассказал, что сначала ему якобы позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и убедил перевести 500 тысяч рублей на «безопасный счет», а потом собеседник потребовал организовать поджог.