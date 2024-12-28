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В уфимской Черниковке сгорела отечественная легковушка

В Уфе на улице Конституции сгорела Lada Vesta.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 28 декабря, в уфимском микрорайоне Черниковка сгорел отечественный легковой автомобиль. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел на улице Конституции, здесь вспыхнула Lada Vesta. На место ЧП были направлены пожарные МЧС. Согласно предварительным данным, машина принадлежала автошколе.

Причину пожара в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС.

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