В уфимской Черниковке сгорела отечественная легковушка

Сегодня утром, 28 декабря, в уфимском микрорайоне Черниковка сгорел отечественный легковой автомобиль. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел на улице Конституции, здесь вспыхнула Lada Vesta. На место ЧП были направлены пожарные МЧС. Согласно предварительным данным, машина принадлежала автошколе.
Причину пожара в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС.
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