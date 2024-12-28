В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений

«По словам Тони Вейкколайнена, сейсмолога из Хельсинского университета, землетрясение на Рождество было магнитудой 1,1… Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки», — говорится в материале.
Как уточняет Yle, землетрясение длилось меньше минуты. Точная причина его возникновения пока не ясна, но оно не было похоже на землетрясение, «вызванное деятельностью человека».
Жители нескольких районов, расположенных недалеко от эпицентра землетрясения, услышали сильный хлопок, в полицию поступали сообщения о взрыве, уточняет телерадиовещатель.
По словам Вейкколайнена, которые приводит Yle, в Финляндии ежегодно фиксируется порядка двухсот землетрясений. Например, в сентябре в Хельсинки произошло два землетрясения магнитудой менее 1.
Землетрясения магнитудой 1,7 и 2,6 уже происходили в столичном регионе в 2013 и 2011 годах. Тогда подземные толчки ощущались в городах Эспоо и Мянтсяля.