Подростка задержали за теракт в отделении почты в Петербурге

Полицейские задержали 17-летнего подростка по подозрению в теракте в Петербурге. Правоохранители полагают, что именно он кинул бутылку с горючей жидкостью и с зажженным фитилем в отделение почты, которое находится в доме 2 по проспекту Большевиков. Напомним, что инцидент произошел 25 декабря. Коктейль Молотова попал в витринное окно, оплавив металлический отступ. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.