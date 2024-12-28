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Подростка задержали за теракт в отделении почты в Петербурге

17-летний житель Сестрорецка пошел на преступление по указке неизвестных.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали 17-летнего подростка по подозрению в теракте в Петербурге. Правоохранители полагают, что именно он кинул бутылку с горючей жидкостью и с зажженным фитилем в отделение почты, которое находится в доме 2 по проспекту Большевиков. Напомним, что инцидент произошел 25 декабря. Коктейль Молотова попал в витринное окно, оплавив металлический отступ. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Днем 27 декабря по подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний неработающий житель Сестрорецка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как установили правоохранители, молодой человек пошел на преступление по указке неизвестных, которые связались с ним по телефону.