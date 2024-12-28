В Минске милиция задержала 28-летнего оптовика, которому грозит 15 лет тюрьмы

В Минске задержали 28-летнего наркокурьера. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, сотрудниками наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля было установлено, что минчанин работал оптово-розничным курьером на наркомаркет. Фигурант у себя дома хранил особо опасный наркотик, который собирался распространить через закладки.
Дома при обыске у него нашли и изъяли около 200 граммов опасного вещества.
Задержанному грозит до 15 лет заключения.
А еще пинчанка ушла из дома, а через пару дней ее тело нашли в реке.
Тем временем Литве вблизи Беларуси ведут срочное строительство военного городка для немецких солдат.