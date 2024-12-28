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В Минске милиция задержала 28-летнего оптовика, которому грозит 15 лет тюрьмы

Минчанин стал курьером и может сесть в тюрьму на 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержали 28-летнего наркокурьера. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, сотрудниками наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля было установлено, что минчанин работал оптово-розничным курьером на наркомаркет. Фигурант у себя дома хранил особо опасный наркотик, который собирался распространить через закладки.

Дома при обыске у него нашли и изъяли около 200 граммов опасного вещества.

Задержанному грозит до 15 лет заключения.

А еще пинчанка ушла из дома, а через пару дней ее тело нашли в реке.

Тем временем Литве вблизи Беларуси ведут срочное строительство военного городка для немецких солдат.