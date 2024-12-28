В Дивногорске на депутата и замдиректора техникума завели уголовные дела

В Дивногорске возбудили уголовные дела в отношении депутата и по совместительству замдиректора техникума лесных технологий Юрия Павлова. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, что при техникуме имеется автошкола, в которой 50-процентную скидку могут получить студенты с хорошей успеваемостью. Часть студентов и сотрудников, которым положены льготы, не смогли получить скидку на обучение в автошколе. Однако бесплатно учились сын и дочь подозреваемого, занимавшего на тот момент должность директора. Сумма ущерба техникуму оценивается в 66,8 тысяч рублей.
Помимо этого, обвиняемый в 2022 году фиктивно трудоустроил в техникум свою дочь уборщицей. Однако до момента увольнения в ноябре 2023 года она не появлялась на рабочем месте. Ущерб составил 290 тысяч рублей.
Возбуждено 2 уголовных дела о превышении должностных полномочий.
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