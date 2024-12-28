В Дивногорске на депутата и замдиректора техникума завели уголовные дела

По данным надзорного ведомства, что при техникуме имеется автошкола, в которой 50-процентную скидку могут получить студенты с хорошей успеваемостью. Часть студентов и сотрудников, которым положены льготы, не смогли получить скидку на обучение в автошколе. Однако бесплатно учились сын и дочь подозреваемого, занимавшего на тот момент должность директора. Сумма ущерба техникуму оценивается в 66,8 тысяч рублей.