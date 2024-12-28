В Самарской области уборщица похитила украшения на 85 тысяч рублей

Жительница Ставропольского района обратилась в полицию и сообщила, что у нее из дома пропали драгоценности на 85 тысяч рублей. 37-летняя женщина, которая работает финансовым директором коммерческой фирмы, хранила ювелирные украшения в спальне, в шкатулке.
— Полицейские предположили, что к похищению может быть причастна сотрудница клининговой компании, которая постоянно убирается в доме, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
31-летнюю уборщицу из Тольятти задержали и доставили в полицию. Женщина призналась, что обратила внимание на украшения во время уборки, забрала часть из них и сдала в комиссионный магазин. Теперь ее обвиняют в краже, расследование уголовного дела продолжается.