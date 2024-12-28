Игорь Кобзев сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Братском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Братском районе. После аварии в больницы Братска доставили четырех человек, трое из которых отказались от дальнейшей госпитализации. 17-летний подросток и мужчина погибли, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил глава региона в своем тг-канале (18+), сейчас в отделении травматологии Братской городской больнице № 1 под наблюдением врачей находится 18-летняя пациентка в состоянии средней степени тяжести. В результате аварии она получила сотрясение головного мозга, переломы, мелкие ссадины.