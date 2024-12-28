В Перми огнеборцы спасли на пожаре 13 человек

Утром 27 декабря в Перми произошел пожар в многоквартирном доме на улице Чкалова. Как рассказали в краевом МЧС, загорелась квартира, расположенная на пятом этаже. Огнеборцы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия.
С верхних этажей дома пожарные вывели на улицу 13 человек, в том числе двух детей. Жильцов они эвакуировали с помощью спасательных устройств. На пожаре пострадала женщина.
Возгорание на площади 15 квадратных метров ликвидировали 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Сейчас по факту пожара проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины возгорания.