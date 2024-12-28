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В Перми огнеборцы спасли на пожаре 13 человек

Среди спасенных двое детей.

Источник: МЧС РФ

Утром 27 декабря в Перми произошел пожар в многоквартирном доме на улице Чкалова. Как рассказали в краевом МЧС, загорелась квартира, расположенная на пятом этаже. Огнеборцы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия.

С верхних этажей дома пожарные вывели на улицу 13 человек, в том числе двух детей. Жильцов они эвакуировали с помощью спасательных устройств. На пожаре пострадала женщина.

Возгорание на площади 15 квадратных метров ликвидировали 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Сейчас по факту пожара проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины возгорания.

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