Экс-директор ГКУ НСО арестован за получение взятки в рамках программы «Чистая вода»

Согласно материалам предварительного расследования, в октябре 2022 года Сулим пообещал директору ООО «СпецТрансСтрой» Сергею Арапову ускорить согласование технических проектов с заказчиками в рамках реализации программы «Чистая вода» в обмен на погашение его кредита в размере около 870 тысяч рублей. Посредником в передаче денежных средств выступил некий Телешов.