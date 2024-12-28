Экс-директор ГКУ НСО арестован за получение взятки в рамках программы «Чистая вода»

Бывший руководитель ГКУ Новосибирской области «Проектная дирекция» Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Сулим пробудет в СИЗО до 25 февраля.
Ему предъявлено обвинение в получении взятки.
Согласно материалам предварительного расследования, в октябре 2022 года Сулим пообещал директору ООО «СпецТрансСтрой» Сергею Арапову ускорить согласование технических проектов с заказчиками в рамках реализации программы «Чистая вода» в обмен на погашение его кредита в размере около 870 тысяч рублей. Посредником в передаче денежных средств выступил некий Телешов.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ по Новосибирской области.