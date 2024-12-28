Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директор ГКУ НСО арестован за получение взятки в рамках программы «Чистая вода»

Бывший руководитель ГКУ Новосибирской области «Проектная дирекция Министерства жилищно-коммунального хозяйства» Андрей Сулим пробудет в СИЗО до 25 февраля.

Источник: AP 2024

Бывший руководитель ГКУ Новосибирской области «Проектная дирекция» Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Сулим пробудет в СИЗО до 25 февраля.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки.

Согласно материалам предварительного расследования, в октябре 2022 года Сулим пообещал директору ООО «СпецТрансСтрой» Сергею Арапову ускорить согласование технических проектов с заказчиками в рамках реализации программы «Чистая вода» в обмен на погашение его кредита в размере около 870 тысяч рублей. Посредником в передаче денежных средств выступил некий Телешов.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ по Новосибирской области.