Граждане Узбекистана были спасены в Казахстане — МЧС

По информации ведомства, поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от Шетского района Карагандинской области сломался автобус.
На место прибыли спасатели. В салоне автобуса находились 40 пассажиров — граждане Казахстана и Узбекистана.
«На пульт 112 поступило сообщение об остановке автобуса в нескольких км от Шетского района Карагандинской области по причине технической неисправности. Незамедлительно выехавшие спасатели обнаружили в автобусе 40 граждан Казахстана и Узбекистана. Сотрудники МЧС произвели эвакуацию и доставили всех в село Аксу-Аюлы».
Всех людей эвакуировали из автобуса и доставили в безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал.