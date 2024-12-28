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Граждане Узбекистана были спасены в Казахстане — МЧС

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Карагандинской области Казахстана из сломавшегося автобуса эвакуировали 40 человек. Среди них были граждане Узбекистана. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

По информации ведомства, поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от Шетского района Карагандинской области сломался автобус.

На место прибыли спасатели. В салоне автобуса находились 40 пассажиров — граждане Казахстана и Узбекистана.

«На пульт 112 поступило сообщение об остановке автобуса в нескольких км от Шетского района Карагандинской области по причине технической неисправности. Незамедлительно выехавшие спасатели обнаружили в автобусе 40 граждан Казахстана и Узбекистана. Сотрудники МЧС произвели эвакуацию и доставили всех в село Аксу-Аюлы».

говорится в сообщении ведомства.

Всех людей эвакуировали из автобуса и доставили в безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал.

МЧС