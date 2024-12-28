Граждане Узбекистана были спасены в Казахстане — МЧС

«На пульт 112 поступило сообщение об остановке автобуса в нескольких км от Шетского района Карагандинской области по причине технической неисправности. Незамедлительно выехавшие спасатели обнаружили в автобусе 40 граждан Казахстана и Узбекистана. Сотрудники МЧС произвели эвакуацию и доставили всех в село Аксу-Аюлы».