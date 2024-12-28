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Суд Новосибирска вынес приговор сибиряку, ударившему школьника на уроке физкультуры

Татарский районный суд Новосибирской области рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя с. Усть-Тарка в хулиганстве.

Суд установил, что 12 сентября 2024 года около 17 часов Петр Кыштымов находился на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Темп» во время проводившегося там урока физической культуры. Кыштымов был просто посторонним лицом, оказавшимся в тот момент на территории спортивного сооружения.

Мужчина увидел, что один из мальчиков разговаривает во время урока, подошел и дал ребенку пощечину — нанес малолетнему удар ладонью правой руки в область лица справа, отчего тот испытал физическую боль и нравственные страдания. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой расстройство здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Приговором суда Кыштымов П. Г. был осуждён по ст. 213 ч. 1 п. а УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам) к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.