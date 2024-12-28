Суд Новосибирска вынес приговор сибиряку, ударившему школьника на уроке физкультуры

Мужчина увидел, что один из мальчиков разговаривает во время урока, подошел и дал ребенку пощечину — нанес малолетнему удар ладонью правой руки в область лица справа, отчего тот испытал физическую боль и нравственные страдания. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой расстройство здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.