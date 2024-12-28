ТАСС: в убийстве четверых детей под Тверью подозревают их отца

Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 28 декабря в частном доме, расположенном в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа, были обнаружены тела четырех детей. Семья, проживающая в данном доме, ранее не попадала в поле зрения полиции, жалоб и обращений от соседей не поступало, сообщили в региональном УМВД.