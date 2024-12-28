ТАСС: в убийстве четверых детей под Тверью подозревают их отца

«Подозреваемый в убийстве детей, предварительно, их отец», — сказал собеседник агентства. По его данным, мужчина пытался покончить с собой, на данный момент отец детей находится в больнице.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве. «По факту произошедшего следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а”, “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 28 декабря в частном доме, расположенном в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа, были обнаружены тела четырех детей. Семья, проживающая в данном доме, ранее не попадала в поле зрения полиции, жалоб и обращений от соседей не поступало, сообщили в региональном УМВД.