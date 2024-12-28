В Воронежской области на пожаре погиб 42-летний мужчина

В поселке Лекарственные травы Новоусманского района Воронежской области произошел пожар, унесший жизнь мужчины 1982 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в субботу, 28 декабря.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме барачного типа общей площадью 360 кв. м поступило на пульт дежурного сегодня в 4:38. На месте работали два отделения пожарно-спасательной части и одно отделение добровольной пожарной команды. Всего к тушению привлекли десять человек и три единицы спецтехники. Пожар ликвидировали в 5:30. Огнем оказались повреждены комната площадью 10 кв. м и чердачное перекрытие площадью 6 кв. м.
Ранее в областном центре во дворе на улице Подлесной сгорела постройка площадью 36 кв. м. На пожаре погиб 60-летний мужчина.