В Воронежской области на пожаре погиб 42-летний мужчина

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме барачного типа общей площадью 360 кв. м поступило на пульт дежурного сегодня в 4:38. На месте работали два отделения пожарно-спасательной части и одно отделение добровольной пожарной команды. Всего к тушению привлекли десять человек и три единицы спецтехники. Пожар ликвидировали в 5:30. Огнем оказались повреждены комната площадью 10 кв. м и чердачное перекрытие площадью 6 кв. м.