Глава СКР запросил доклад о ДТП с участием автобуса в Иркутской области

Напомним, что 27 декабря на трассе «Вилюй» в 20 километрах от села Покосное Братского района рейсовый автобус, ехавший из Тулуна в Братск, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два пассажира автобуса, один из них — несовершеннолетний. Также шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы. Четырёх госпитализировали.