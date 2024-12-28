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Глава СКР запросил доклад о ДТП с участием автобуса в Иркутской области

27 декабря на трассе «Вилюй» в 20 километрах от села Покосное Братского района рейсовый автобус, ехавший из Тулуна в Братск, столкнулся с грузовиком. Погибли два пассажира автобуса.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о смертельной дорожной аварии с участием автобуса в Иркутской области. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Напомним, что 27 декабря на трассе «Вилюй» в 20 километрах от села Покосное Братского района рейсовый автобус, ехавший из Тулуна в Братск, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два пассажира автобуса, один из них — несовершеннолетний. Также шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы. Четырёх госпитализировали.

После трагедии следователи завели уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

СК