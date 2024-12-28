На трассе под Воронежем столкнулись фура и легковушка: один человек погиб

В Рамонском районе Воронежской области в пятницу, 27 декабря, на 487-м километре трассы М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
23-летний водитель за рулем Lada Priora ехал со стороны Воронежа в направлении Москвы. В ходе движения он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 45-летний мужчина.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.