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На трассе под Воронежем столкнулись фура и легковушка: один человек погиб

Авария произошла в Рамонском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

В Рамонском районе Воронежской области в пятницу, 27 декабря, на 487-м километре трассы М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

23-летний водитель за рулем Lada Priora ехал со стороны Воронежа в направлении Москвы. В ходе движения он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.