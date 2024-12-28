Лыжня в Дальнегорске уничтожила лес на 42 миллиона рублей

Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», причиной уголовного дела стала попытка администрации Дальнегорска обустроить лыжную трассу, что привело к нарушению закона. Для обеспечения горожанам возможности заниматься лыжным спортом в 2021 году муниципалитет выделил спортивному учреждению 16 гектаров земли. Однако в марте 2022 года стало известно, что часть вырубленных участков под обустройство трассы — около 3 гектаров — относится к землям лесного фонда, находящимся в федеральной собственности.