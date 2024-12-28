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Лыжня в Дальнегорске уничтожила лес на 42 миллиона рублей

Незаконная вырубка леса стала причиной возбуждения уголовного дела в Приморье.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Приморского края признала обоснованным возбуждение уголовного дела из-за вырубки леса в Дальнегорском округе. Расследование проводится по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры.

Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», причиной уголовного дела стала попытка администрации Дальнегорска обустроить лыжную трассу, что привело к нарушению закона. Для обеспечения горожанам возможности заниматься лыжным спортом в 2021 году муниципалитет выделил спортивному учреждению 16 гектаров земли. Однако в марте 2022 года стало известно, что часть вырубленных участков под обустройство трассы — около 3 гектаров — относится к землям лесного фонда, находящимся в федеральной собственности.

Проверка прокуратуры выявила, что должностные лица местной администрации незаконно распорядились этими землями. В результате была вырублена лесная растительность на сумму свыше 700 тысяч рублей, а также поврежден плодородный слой почвы, ущерб от чего оценивается более чем в 42 миллиона рублей.

Прокуратура продолжает следить за ходом расследования, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.