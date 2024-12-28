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Президент провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Открывая совещание, президент еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что среди жертв трагедии, случившейся несколько дней назад в результате крушения самолета в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.

«Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран — Азербайджана, России, Кыргызстана».

сказал глава государства.

Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.

Ранее состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.