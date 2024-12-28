В Красноярском крае из-за золотодобытчиков река изменила цвет

По информации ведомства, сотрудники которого провели вместе с коллегами из природоохранной прокуратуры проверку после жалоб горожан, река даже изменила цвет. «Экспертиза показала превышения по меди в 13 раз, цинка — в два с половиной раза, а по взвешенным веществам — более чем в 500 раз», — констатировали в минэкологии региона.