В Красноярском крае из-за золотодобытчиков река изменила цвет

Золотодобывающая компания загрязнила реку в окрестностях Зеленогорска цветными металлами. В минэкологии назвали этот случай «вопиющим нарушением экологического законодательства».
По информации ведомства, сотрудники которого провели вместе с коллегами из природоохранной прокуратуры проверку после жалоб горожан, река даже изменила цвет. «Экспертиза показала превышения по меди в 13 раз, цинка — в два с половиной раза, а по взвешенным веществам — более чем в 500 раз», — констатировали в минэкологии региона.
Установлено, что работы здесь ведет ООО «Артель старателей “Ангарская производственная компания”. Нарушителям грозит предусмотренное законодательством наказание.