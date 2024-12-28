В массовом ДТП в Самарской области пострадал 7-летний мальчик

В Сызрани на проспекте 50 лет Октября 27 декабря произошло массовое ДТП с участием трех машин. Около 19.40 30-летний мужчина за рулем Volkswagen ехал в сторону улицы Королева. Возле дома № 54 на перекрестке неравнозначных дорог он не уступил проезд машине EXEED, которой управляла 33-летняя женщина.