В массовом ДТП в Самарской области пострадал 7-летний мальчик

В Сызрани на проспекте 50 лет Октября 27 декабря произошло массовое ДТП с участием трех машин. Около 19.40 30-летний мужчина за рулем Volkswagen ехал в сторону улицы Королева. Возле дома № 54 на перекрестке неравнозначных дорог он не уступил проезд машине EXEED, которой управляла 33-летняя женщина.
— После этого автомобиль Volkswagen изменил траекторию движения и врезался в машину Kia, которая в этот момент стояла, — следует из сводки ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии травмы получил 7-летний мальчик, который находился в Volkswagen, ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП.