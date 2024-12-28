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В Анапе продолжают убирать мазут: фото спасателей и волонтеров на пляжах курорта

На Кубани продолжается ликвидация последствий ЧС после крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря. Наш корреспондент побывал на месте ЧС и сделал самые яркие кадры борьбы с мазутом к этому часу.

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На Кубани продолжается ликвидация последствий ЧС после крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря. На сегодняшний день в Анапе и Темрюкском районе собрали 37 тысяч тонн замазученного грунта.

Как сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, с побережий вывезли 33,5 тысячи тонн загрязненного песка. На местах ЧС работают почти 8 тысяч специалистов и волонтеров, которые поделились на сектора для быстрой координации действий.

На Черноморское побережье приехали команды из всех муниципалитетов Кубани. В работе им помогают около 700 единиц техники. По данным на вечер 27 декабря, благодаря усилиям спасателей и волонтеров очищено 7,6 километра береговой линии Анапы.

Наш корреспондент побывал на месте ЧС и сделал самые яркие кадры борьбы с мазутом к этому часу.

экология