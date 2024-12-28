В Анапе продолжают убирать мазут: фото спасателей и волонтеров на пляжах курорта

Как сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, с побережий вывезли 33,5 тысячи тонн загрязненного песка. На местах ЧС работают почти 8 тысяч специалистов и волонтеров, которые поделились на сектора для быстрой координации действий.