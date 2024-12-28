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Волгоградцев предупредили о новогоднем мошенничестве

Накануне предстоящих праздников мошенники активизируются и используют различные схемы, чтобы обмануть граждан.

Источник: Freepik

Одним из таких вариантов являются ложные уведомления о выплатах. Под предлогом новогодних бонусов или социальных выплат мошенники предлагают установить «официальное приложение», после чего получают доступ к телефону.

Нередко злоумышленники создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от известных брендов, в результате чего пользователи загружают вредоносное ПО, собирающее данные кредитных карт и учетных записей.

Также часто мошенники рассылают новогодние открытки или видео через мессенджеры. Переход по этим ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона.

Еще один способ обмана — различные новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают скачать праздничные обои или новогодние чек-листы, которые дают злоумышленникам доступ к камере, микрофону и банковским приложениям.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, особую угрозу представляют устройства с NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и бесконтактных платежей.

Банк предупреждает, что приложения следует устанавливать исключительно из официальных магазинов. Важно использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновлять. Перед установкой необходимо проверять разрешения приложений и не доверять тем, которые запрашивают доступ к камере, микрофону и другим функциям без явной необходимости. Кроме того, рекомендуется избегать переходов по подозрительным ссылкам, полученным через SMS и мессенджеры.