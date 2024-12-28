Волгоградцев предупредили о новогоднем мошенничестве

Банк предупреждает, что приложения следует устанавливать исключительно из официальных магазинов. Важно использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновлять. Перед установкой необходимо проверять разрешения приложений и не доверять тем, которые запрашивают доступ к камере, микрофону и другим функциям без явной необходимости. Кроме того, рекомендуется избегать переходов по подозрительным ссылкам, полученным через SMS и мессенджеры.